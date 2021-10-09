Липчан предупреждают: мошенники под видом полицейских выпытывают по телефону паспортные данные

Липчан предупреждают о мошенниках, которые представляются полицейскими Фото: Юлия КЛЮЕВА

Полицейские предупреждают жителей Липецка и области о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. По данным пресс-службы регионального УМВД России, злодеи звонят гражданам и говорят, что на них завели уголовное дело, либо что их обманули мошенники. Негодяи требуют явиться в полицию, указывая точные адреса подразделений.

Во время разговора неизвестные пытаются выведать паспортные данные жертв, якобы для оформления пропуска. Потерпевшие сообщили, что мошенники оказывают эмоциональное давление. Они резко высказываются в адрес собеседника, говорят на повышенных тонах.

Липчан просят проявлять бдительность и ни с кем не делиться своими данными по телефону. Настоящие полицейские не станут делать подобное, только в очном формате с согласия гражданина.