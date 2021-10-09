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Происшествия9 октября 2021 16:39

Липчанина, который пытался поджечь автобус, будут судить

Молодой человек разбил стекло транспорта и облил его горючей жидкостью
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке молодой человек разбил стекло автобуса и пытался поджечь его

В Липецке молодой человек разбил стекло автобуса и пытался поджечь его

Фото: принтскрин видео.

В Липецке будут судить 26-летнего горожанина. Липчанина обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества", ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Кстати, ранее он уже был судим.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, ночью 12 мая в отдел полиции №3 позвонил липчанин. Он сообщил, что неизвестный пытается разбить стекло автобуса камней, припаркованного у дома №3 по улице Механизаторов. В итоге злодей разбил лобовое стекло и пробрался внутрь. Там он нашел канистру с горючей жидкостью. Мужчина облил транспортное средство по периметру и попытался его поджечь. Сумма ущерба составила 41 800 рублей.

Обвиняемого задержали на месте преступления. Свой поступок он объяснил хулиганскими побуждениями. Позже полицейские установили, что молодой человек также разбил "Фольксваген Пассат" у дома №5 по улице Механизаторов. Ущерб, причиненным владельцу иномарки - 26 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.

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Липчанина, который пытался поджечь автобус, будут судить
Липчанина, который пытался поджечь автобус, будут судить
Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области