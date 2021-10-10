Липчанин продал знакомой несуществующую бытовую технику за 24 тысячи рублей

В Липецке окончили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца Москвы. Его обвиняют в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия установлено, что в июне 2021 года мужчине понадобились деньги. И тогда он решил обмануть свою знакомую, с которой раньше работал в магазине одежды. Он предложил ей купить бытовую технику по выгодной цене. Но на самом деле никакой техники у него не было, он рассчитывал прост взять деньги. Знакомая согласилась купить телевизор за 24 000 рублей. Якобы для оформления предоплаты по заказу девушке нужно было внести половину суммы, а остальные 12 000 отдать при получении телевизора, который обещали доставить через четыре дня. Она согласилась и перевела деньги на представленный лжепродавцом счет. На этом обвиняемый не остановился. На следующий день он снова позвонил знакомой и предложил приобрести ноутбук за 20 000. Она вновь согласилась и внесла еще одну предоплату в 12 000. Четыре дня истекли, а девушка так и не получила купленные товары. Какое-то время мужчине удавалось оправдываться и придумывать предлоги, почему технику не доставляют. Но потом покупательница обратилась в полицию.

24 000 рублей, которые злоумышленник получил от знакомой, он потратил на оплату сотовой связи, покупку продуктов и бензина. Вину мужчина признал, полностью возместил материальный ущерб. По окончанию расследования уголовного дела следствие обратилось в суд с просьбой прекратить преследование мужчины и назначить ему штраф.