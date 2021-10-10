В Липецкой области за сутки заразились коронавирусом 284 человека

За последние сутки в регионе выявили 284 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: Липецк - 136, Елец - 20, Воловский район - четыре, Грязинский район - 31, Добринский район - один, Добровский район - девять, Елецкий район - два, Задонский район - девять, Краснинский район - четыре, Липецкий район - 17, Становлянский район - один, Тербункий район - 33, Усманский район - 14, Хлевенский и Чаплыгинский районы - по одному.

Кроме того, за день 188 человек в области завершили лечение от COVID-19, 11 пациентов умерли.

По состоянию на 10 октября в больницах находятся: 479 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся на дому с легкой формой COVID-19 4687 пациентов.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 55 553 случая новой коронавирусной инфекции, 48621 человек выздоровел, 1766 человек умерли. 5166 — на лечении.