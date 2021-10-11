Лихачу на «Приоре» грозит 5 лет за сбитую насмерть пенсионерку в Липецке

Водитель "Приоры" ответит за сбитую насмерть пенсионерку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке будут судить водителя «Приоры», чье лихачество стоило человеку жизни. Трагическая авария произошла вечером 22 июля на улице Гагарина в районе дома №100, где переходила дорогу в неположенном месте 84-летняя женщина.

22-летний водитель «Приоры» слишком поздно заметил пенсионерку и не успел среагировать. Сбитая женщина погибла на месте. Причем удар был такой силы, что на «Ладе» разбило крыло, капот, фару и лобовое стекло.

По данным полиции, в тот вечер парень носился по городу со скоростью 100 км/ч, когда ограничение в городской черте 60 км/ч. В итоге ему вменили часть 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело передают в суд, водителю грозит до 5 лет.