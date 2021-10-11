Липчанин получил 8 лет за пьяное ДТП с погибшими на угнанной машине

Липчанин получил 8 лет за пьяное ДТП Фото: Липецкий областной суд

Тамбовский гарнизонный суд вынес приговор 22-летнему контрактнику – жителю Липецкой области. Его осудили за пьяное ДТП, в котором погибли и пострадали люди. Авария произошла 13 августа 2019 года в районе в Тербунском районе.

Согласно материалам дела, младший сержант, будучи в отпуске, сел пьяным за руль ВАЗ-21061, выехал на встречную, где столкнулся с ВАЗ-21104. В этой аварии серьезно пострадала пассажирка второго ВАЗа и погиб пассажир «шестерки».

Алкоголь в крови подтвердила экспертиза. Однако тот пытался убедить суд, что никуда не ехал, а стоял на дороге, а на встречную выехал другой водитель. Суд в эту версию не поверил. Более того, выяснилось, что ВАЗ накануне угнали у рыбака в деревне неподалеку, а у водителя даже не было прав.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, по части 4 статьи 24 УК виновному назначили 8 лет общего режима и лишили прав управления транспортом на два года.