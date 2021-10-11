Под Липецком мужчина дважды угнал один и тот же внедорожник у соседа

Упрямого угонщика задержали в Липецкой области. Заявление в полицию поступило в полицию 10 октября от 60-летнего владельца «УАЗ Патриот», чей внедорожник пропал накануне ночью в селе Каменная Лубна Лебедянского района.

В полиции сразу подняли данные и увидели, что мужчина уже заявлял об угоне той же машины 27 сентября. Тогда хозяин оставил машину не закрытой в ключами в зажигании и отправился спать, а утром обнаружил на патриоте вмятины и понял, что кто-то успел неудачно покататься. Угонщиком оказался 32-летний помощник владельца, который воспользовался забывчивостью знакомого.

В этот раз липчанин снова оставил машину с ключами в зажигании и история повторилась. Внедорожник нашли у соседнего дома в том же селе и у того же помощника. Дело возбудили по 166 статье УК – угон без цели хищения. Соседу грозит до 5 лет.