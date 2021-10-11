В Липецке полицейского подозревают в избиении и вымогательстве

В Липецке под уголовную статью о превышении полномочий попал сотрудник полиции, который занимается раскрытием преступлений в сфере IT. По данным следствия, в момент преступления полицейский находился на территории садоводческого товарищества «Металлург-3», где проверял информацию о возможном мошенничестве. То есть был при исполнении.

В садах сотрудник полиции избил гражданина руками и ногами по голове, после чего доставил в отдел, завел в служебный кабинет и продолжил бить и вымогать 20 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области, преступление выявили при участии службы собственной безопасности УМВД региона.

– В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, – прокомментировали «КП-Лпиецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Дело возбудили по части 3 статьи 286 УК – превышение должностных полномочий с применением насилия.