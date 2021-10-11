За 9 месяцев в Липецкой области забраковали 10 кг опасного мяса

Специалисты проверяют мясо в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

За 9 месяцев в Липецкой области специалисты Роспотребнадзора 78 раз проверяли мясную продукцию. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, на соответствие Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" исследовали 814 проб мяса и мясной продукции.

Оказалось, что 10 проб не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям. Еще 21 проба - по физико-химическим показателям, включая видовой состав, массовую долю влаги, органолептические показатели и другие. Гигиенические нормативы по содержанию загрязнителей химической природы оказались в норме. ГМО, антибиотики, радиоактивные вещества в мясе не обнаружили.

Также специалисты проверили организации, где производят и обрабатывают мясо. Некоторые предприятия нарушали условия хранения продукта, правила товарного соседства, режим санобработки торгового инвентаря. В некоторых случаях отсутствовала маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность мяса.

Так, с января по сентябрь сотрудники Роспотребнадзора забраковали 5 партий мяса общим весом 10 кг. За нарушения санитарного законодательства виновных оштрафовали на общую сумму 570 тыс. рублей.