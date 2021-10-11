За неделю в Липецке произошло 13 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецке зафиксировали 13 пожаров. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, в основном горели сухая трава и мусор. Кстати, в том же периоде 2020 года было в 5 раз больше возгораний.

Чаще всего пожарные выезжают в районы частного сектора и садоводческие товарищества. Так, в СНТ "Металлург-3" тушили 100 кв.м. В парке "Молодежный" вспыхнул мусор, которые оставили отдыхающие. К счастью, очаг оперативно ликвидировали.

Также горели гараж на улице Одесская, бесхозное строение на Курчатова, квартира на 11 этаже по улице Ленина. В последнем случае работали и пожарные, и спасатели. Они огородили часть придомовой территории, куда могли упасть части обгоревшей балконной рамы.

Всего с начала года в Липецке произошло 899 пожаров - на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.