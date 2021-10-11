Где отключат холодную воду во вторник в Липецке

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 12 октября, в некоторых районах Липецка не будет холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам 50 лет НЛМК, 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 6б, 7-13, 11а, 12а, 13а, 15, 15а, 17-21, 17а, 20а, 22а, 24а, владение 24, 21а, 23; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16; Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а; Неделина, 7, 9, 11, 13; Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49; проспект 60 лет СССР, 13, 15, 17, 19, 19а, 15а, 21.

На этот же период времени без воды останутся жители проспекта Ильича, ст.27, а также частного сектора по проспекту Ильича.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в центре города: улицы Фрунзе, 2; ул. Малые Ключи, 1, 2.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.