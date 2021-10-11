Под Липецком арестовали участок главы фермерского хозаяйства, чтобы он оплатил долг в 1,8 млн рублей

Под Липецк глава КФХ накопил долг в 1,8 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Становлянском районном отделении судебных приставов находилось на исполнении 10 производств в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства Липецкой области. У него скопился огромный долг перед юридическими лицами - 1 млн 812 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, должнику дали срок, чтобы добровольно вернуть деньги. Однако, он этого не сделал. Тогда пристав-исполнитель арестовал его земельный участок площадью 74 га. Меры оказались весьма действенными. Мужчина за 3 дня собрал необходимую сумму и полностью погасил задолженность. Тогда арест с участка сняли.

Приставы просят липчан вовремя разбираться с долгами. Посмотреть их наличие можно с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств". Там же оплатить.