На липчан, которые изрисовали остановку маркерами, готовят заявление в полицию

В ночь на 10 октября в Липецке трое молодых людей изрисовали маркером стекла остановочного павильона на улице Советская. Народное художество смыли сотрудники муниципального управления благоустройства.

Кстати, когда специалисты только приехали, на стеклах осталась лишь незначительная часть "рисунков". Кто-то уже пытался привести остановку в порядок. Этим липчанам в управлении выражают благодарность. Оставшиеся надписи стерли с помощью растворителя и скребков. Работа оказалась трудоемкой. Один участок пришлось проходить по несколько раз.

По данным пресс-службы мэрии, вандалы попали в объектив камеры видеонаблюдения. В управлении уже готовят заявление в полицию, чтобы привлечь хулиганов к ответственности.