Под Липецком пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

В Липецкой области ищут 70-летнюю пенсионерку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут пенсионерку. 70-летняя Дедова Татьяна Владимировна пропала в минувшую субботу, 9 октября. Она ушла из дома в селе Дмитряшевка Хлевенского района. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", пожилая женщина может быть дезориентирована. Она также нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 70 лет.

Была одета: бежевая куртка, темно-серая юбка, черные туфли, платок с разноцветными узорами на голове.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Дедову или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru