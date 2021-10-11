Липчанам с положительным экспресс-тестом на COVID-19 выдадут лекарства бесплатно

Липчанам с подтвержденным коронавирусом будут бесплатно выдавать лекарства Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 11 октября, в Липецке провели очередное заседание оперштаба по корнавирусу. По словам главного санитарного врача региона Владимира Бондарева, эпидемиологическая ситуация оценивается как крайне неблагополучная. Он считает, нужно снова проводить санобработку общественного транспорта, усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Прививку от COVID-19 сделали почти 46% жителей области.

Со вторника, 12 октября, при вызове врача на дом будут тестировать пациентов с подозрением на ковид. Первая партия экспресс-тестов уже поступила в липецкие поликлиники. До конца недели еще 10 тыс. экземпляров получат медучреждения Ельца и районов. Кстати, если результат теста окажется положительным, то врач должен выдать амбулаторному пациенту лекарства бесплатно - 20 тыс. упаковок уже ждут своей очереди в поликлиниках и больницах. Ожидается поставка еще 22,3 тыс. упаковок препаратов.