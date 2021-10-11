Во вторник в Липецкой области до +16 градусов

В Липецке потеплеет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 12 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков.

Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 11-16 градусов. В светлое время суток ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт.ст.

В среду, 13 октября, станет еще теплее. Однако, возможны кратковременные дожди. Ночью около 8 градусов выше ноля. Днем разогреется до +15 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление упадет до 748 мм рт.ст.

Световой день становится короче - 10 часов 48 минут. Восход в 6.43. Заходит солнце в 17.31.