В Липецке открылась филателистическая выставка ко Всемирному дню почты

Фото пресс-службы УФПС Липецкой области

В минувшие выходные в Липецке открылась филателистическая выставка, приуроченная Международной неделе письма и Всемирному дню почты. Экспозицию подготовили Почта России и филателист Павел Борков. Она будет доступна для жителей и гостей города в Липецком областном краеведческом музее до конца октября.

В коллекции представлены почтовые марки на различную тематику: с историей отечественной почты, с достопримечательностями города, а также марки, посвященные Всемирному почтовому союзу. В экспозицию вошли десятки уникальных образцов. Каждая марка или конверт представляет собой редкую ценность: они посвящены исторически-значимым объектам или событиям Липецка и Липецкой области.

- Среди экспонатов, например, можно найти такие интересные экземпляры, которые дают представление об известных уголках Липецка, имеющих сегодня совершенно иной облик в отличии от того времени, когда эти конверты с достопримечательностями увидели свет, — отметил Павел Борков, владелец уникальной коллекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФПС, выставка будет открыта до конца октября. А до конца декабря 2021 года на экспозиции из музейной коллекции «Из века в век переходя. Русская почтовая марка», также посвященной Всемирному дню почты, будут представлены разнообразные выпуски марок.