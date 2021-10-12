В Липецке ВАЗ въехал в "Шевроле": пострадала 82-летняя пенсионерка

В Липецке ВАЗ врезался в иномарку Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 3 326 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 11 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 39 не стали пристегиваться ремнями безопасности. Водители 3 000 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, а также припарковались в неположенном месте. Произошло 29 аварий, в которых никто не пострадал - только машины.

В минувший понедельник, 11 октября, в селе Сселки под Липецком ВАЗ-2107 врезался в стоящий "Шевроле". ДТП случилось на улице Ленина. Задняя часть иномарки разбита. Травму получила 82-летняя пассажирка "семерки". Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Предварительная причина аварии - неправильный выбор дистанции.