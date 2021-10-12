Парень купил в Липецке наркотики и хотел их сбыть в Ельце

На прошлой неделе в Липецке правоохранители задержали молодого человека с наркотиками. Полицейские дежурили у автовокзала и заметили странного парня. Во время разговора он заметно нервничал и оглядывался по сторонам. При этом из кармана куртки он пытался выбросить некую коробочку с неизвестным веществом внутри. Стражи порядка задержали 23-летнего жителя Ельца и доставили в отдел.

Во время личного досмотра коробочку с порошкообразным веществом изъяли. Химико-токсикологическое исследование показало, что это наркотик общей массой 19,8 грамма. Парень признался, что специально приехал в областной центр для покупки наркотика. Он хотел сбыть запрещенное вещество в своем городе. Кстати, молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальное наказание за данное преступление - до 20 лет тюрьмы. Ельчанина заключили под стражу.