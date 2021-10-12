В Липецкой области на 638000 рублей оштрафовали предпринимателей, продававших сигареты с нарушениями

Липецких предпринимателей оштрафовали за нарушения при продаже сигарет Фото: Юлия КЛЮЕВА

С января по сентябрь в Липецкой области проверили 122 торговых точки, где продают табачную продукцию. По данным регионального управления Роспотребнадзора, нарушения выявили в 79 киосках. Предприниматели продавали сигареты на расстоянии менее 100 метров от школ, а также несовершеннолетним. Некоторые пачки были без акцизных марок, без маркировки.

Должностные лица управления Роспотребнадзора возбудили 99 дел об административных правонарушениях. Арестовали 3 131 пачку сигарет российского и импортного производства. Виновным назначили штрафы на общую сумму 638 тыс. рублей. Также у них конфисковали табачную продукцию.

Кстати, Роспотребнадзор направил в суд 26 заявлений, чтобы информацию о дистанционной продаже никотинсодержащей продукции в Интернете признали запрещенной к распространению.