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Здоровье12 октября 2021 16:00

Число зараженных коронавирусом в Липецкой области приближается к 300 в сутки

За день в регионе заразились 291 человек, 13 – умерли
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Ситуация с коронавирусом в Липецкой области остается напряженная

Ситуация с коронавирусом в Липецкой области остается напряженная

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается напряженная. По данным оперативного штаба за прошедшие сутки, 11 октября, COVID-19 в регионе заразились 291 человек. Тем самым Липецкая области по числу зараженных в день обогнала ряд других регионов с больше численностью населения, включая Ленинградскую область.

Выздоровели за тот де период 472 жителя области. 13 человек с диагнозом коронавирусная инфекция умерли. По данным регионального Росоптребнадзора, всего с начала пандемии в Липецкой области заразились 56126 жителей.

Отметим, что с этого дня, 12 октября, сделать тест экспресс-тест на коронавирус в Липецкой области можно дома. Первая партия экспресс-тестов уже есть в поликлиниках Липецка, Ельца и районов области.