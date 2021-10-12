В среду в Липецке отключат отопление и холодную воду

В среду, 13 октября, в Липецке ожидаются отключения холодной воды и тепла. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 3 часов дня без отопления останутся жители улиц Ушинского, 6а, 6б, 7, 9, 9/1-2, 12, 15, 17-23; 40 лет Октября, 41, 45, 47; Кутузова, 2, 3; Мамина-Сибиряка, 2, 4; переулок Больничный, 1-4; переулок Челюскинцев, 1-4.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улицы Стаханова, 28, 28а, 28б; Космонавтов, 66, 68/1, 70, 70а; Хорошавина, 29; Ленина, 27, 27а; Клары Цеткин, владение 8а, владение 8а ст.1.

После включения вода может быть мутной. Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.