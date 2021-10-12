В среду в Липецкой области местами дождь и до +17 градусов

В среду, 13 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. От 3 до 8 градусов выше ноля. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в регионе местами небольшой дождь. Воздух в светлое время суток прогреется до +12-17 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт.ст.

В четверг, 14 октября, в Липецке синоптики обещают дождливую погоду. Ночью около 8 градусов тепла. Днем столбик термометра покажет +14 градусов. Дождь начнется с самого утра и будет лить весь день. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Атмосферное давление упадет до 744 мм рт.ст., а потом начнет подниматься и составит 746 мм рт.ст.