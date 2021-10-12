Липецку одобрили бюджетный кредит на строительство школ, садов и поликлиник

Денег хватит и на замену теплосетей Фото: Лия МУРАДЬЯН

По решению правительственной комиссии Липецку одобрили бюджетный кредит на развитие инфраструктуры. 3.3 млрд рублей город получил на строительство нового корпуса лицея №3, двух детских садов в новым микрорайонах, двух поликлиник, взрослую и детскую, а также на новые инженерные сети.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, деньки поступят уже в 2022 году, поэтому архитекторы должны подготовить проекты и сметы на сады и школу до конца этого года. Поликлиниками будет заниматься областное управление здравоохранения.

Новые электро и тепло сети появятся в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова и Радиаторной. По ним тоже готовят проекты. В администрации отметили, что кредит одобрили благодаря грамотному бизнес-плану по развитию территории Липецка.