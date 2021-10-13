Под Липецком перевернулась иномарка: погиб 25-летний парень

В ДТП в Долгоруковском районе погиб 25-летний парень Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 12 октября, в Липецке на улице Папина столкнулись "Тойота" и "Фольксваген". По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, в аварии пострадал 59-летний водитель первой иномарки. Его с травмами отвезли в больницу. Предварительная причина случившегося - нарушение очередности проезда.

В тот же день в селе Доброе Липецкой области 35-летняя женщина за рулем "Хендай" наехала на 5-летнего мальчика. ДТП случилось во дворе одного из домов по улице Полярная. Ребенка с травмами госпитализировали.

В Долгоруковском районе на трассе Долгоруково-Елизаветовка съехал с дороги и перевернулся автомобиль "Ссанг Йонг". 25-летний водитель не справился с управлением. От полученных травм молодой человек скончался на месте.