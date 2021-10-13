В Липецке задержали рецидивиста, укравшего из магазина товаров почти на 22000 рублей

В полицию Липецка обратился директор сетевого магазина по улице Парковая. В заявлении он указал, что в начале октября неизвестный открыто пытался похитить 17 упаковок сыра на сумму 2 324 рубля. Молодой человек сложил продукты в свой рюкзак. Но на выходе его заметили продавцы. Тогда злодей бросил рюкзак и убежал. Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что тот же человек днем ранее украл из магазина различные товары на общую сумму 21 669 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, похожего на подозреваемого гражданина задержали в Левобережном районе города. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ "Покушение на грабеж", а также ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". На период предварительного следствия липчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.