Владельцу закусочной в Липецке грозит более 500000 рублей штрафа за продажу опасной водки и сигарет

Накануне, 12 октября, в Липецке вновь проверяли торговые точки. В одной из закусочных на улице Металлургов специалисты нашли водку. Лицензии у владельца заведения не было. Там же обнаружили немаркированные сигареты.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации". Алкоголь и сигареты изъяли. Владельцу закусочной грозит штраф свыше 500 тыс. рублей.

Также на предпринимателя завели дело об административном нарушении по ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".