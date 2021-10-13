«Открытие» запускает цифровое пространство на Евразийском женском форуме

На площадке форума банк совместно с VK в прямом эфире представят возможности и инструменты цифровизации бизнеса.

В цифровом пространстве Евразийского женского форума выступят успешные предприниматели, лидеры digital - индустрии и международных компаний, а так же представители органов власти и институтов поддержки бизнеса. Ключевая повестка: как начать свое дело и использовать современные бизнес модели, как трансформировать бизнес в эпоху цифровизации, как выйти на международные рынки.

В дискуссиях примут участие заместитель президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, генеральный директор Amway в России Ирина Меньшикова и успешные бизнес-женщины.Кроме того, в цифровом пространстве Евразийского женского форума запланирована прямая линия председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-предпринимателями.

Всем желающим предлагают стать частью этого уникального события, пройти регистрацию и присоединиться к прямой трансляции в социальной сети VK «Открытие для бизнеса».