Теплая осенняя погода продержится в Липецке еще неделю

В Липецке будет тепло еще несколько дней Фото: Лия МУРАДЬЯН

Установившаяся в Липецке теплая осенняя погода продержится еще минимум неделю. По данным Росгидрометцентра, в четверг, 14 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди, которые днем усилятся. Ветер будет дуть южный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем максимум до +13°С. Атмосферное давление снизится до 746 мм ртутного столба.

В пятницу дожди не обещают, но дневная температура не поднимется выше отметки 9 градусов тепла. В выходные снова до +13 и солнечно. Со следующей недели температура начнет понемногу падать, но не существенно. Согласно долгосрочному прогнозу, к следующим выходным снова ожидается до +16 градусов тепла.