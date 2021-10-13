В четверг в Липецке отключат горячую и холодную воду

В четверг, 14 октября, в некоторых районах Липецка отключат воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители села Подгорное по улице Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улицы Белана, 26; Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11; Подгоренская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 51; 40 лет Октября, 43, 45, 47; Волгоградская, 8, 8а, 10, 12, 14; Дружбы, 32, 32а; проезд Строителей, 29.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Дружбы, 26, 28, 30, 35, 37, 39; Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 2-ая Воронежская.

Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской Ао "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.