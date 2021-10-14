Под Липецком столкнулись мопед и легковушка: пострадал 14-летний школьник

В Липецкой области 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 3 591 нарушение Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 10 человек. Еще 48 не стали пристегиваться ремнями безопасности. Автоматические комплексы видеофиксации зарегистрировали 3 200 случаев превышения скорости. Сюда же входит и выезд на встречку полосу, и нарушения правил парковки. Произошло 15 аварий, в которых никто из людей не пострадал, повреждения получили только машины.

В минувшую среду, 14 октября, в Усмани пострадал подросток. На улице Комарова в ДТП попали 14-летний мопедист и 22-летний водитель на "Ладе-Гранте". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, школьника с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.