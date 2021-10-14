Липчанки отдали более 21000 рублей мошеннику, чтобы тот сделал им водительские права

Липецкие полицейские задержали мошенника, который обещал изготовить для клиентов водительские права. По данным пресс-службы регионального УМВД России, злодей узнал от знакомых, что незнакомым девушкам нужна помощь в получении прав. Он начал с ними переписываться и убедил , что может решить их проблемы. Липчанки поверили аферисту и перевели ему деньги на указанный банковский счет. Но как только парень получил нужную сумму, перестал выходить на связь.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 20-летний житель областного центра. Также сотрудники органов установили, что он причастен еще к 2 эпизодам противоправных деяний. Общая сумма ущерба, которую он причинил потерпевшим, превысила 21 тыс. рублей.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.