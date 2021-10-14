В Липецке на ЛТЗ кошка умерла от бешенства: введут карантин

В Липецке в районе ЛТЗ у кошки обнаружили бешенство Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в районе ЛТЗ зафиксировали случай заражения животного бешенством. По словам ведущего врача городской ветеринарной станции Александра Чурсина, это уже 4 случай на территории города с начала года.

8 октября липчанка с улицы Олега Кошевого привезла в ветклинику заболевшую кошку. Она уже практически не подавала признаков жизни. Животное скончалось. Хозяйка рассказала, что еще утром ее питомец был бодрым, а во время перевозки даже поцарапал хозяйку. Труп животного исследовали в лаборатории. Специалисты подтвердили опасения врачей - у кошки было бешенство. Липчанке назначили курс вакцинации.

На территориях вблизи участка, где жила инфицированная кошка, введут карантин. В течение 2 месяцев будет запрещено проводить выставки животных, ввозить и вывозить их, а также торговать.

Напомним, что прививку от бешенства животным можно сделать бесплатно. Для этого нужно обратиться по телефонам ветклиники по телефонам: 558-100 - Левобережная лечебница, 482-000 - Правобережная. 16 октября около пруда на улице Зеленая ветеринары откроют дополнительный пункт вакцинации от бешенства. Время работы: с 9.00 до 12.00.