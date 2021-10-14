За два дня автоинспекторы проверили 171 водителя такси в Липецкой области

В начале этой недели автоинспекторы вместе с представителями регионального управления дорог и транспорта и городского департамента транспорта проверяли таксистов. 11 и 12 октября они выявляли нарушителей Правил дорожного движения, уточняли, есть ли у водителей разрешительные документы, а также осматривали автомобили, в том числе, на предмет незаконно установленных опознавательных фонарей и цветографических схем.

За два дня сотрудники ГИБДД проверили 171 легковое такси. 28 таксистов нарушили ПДД: 10 не пристегнулись во время движения. 10 машин такси оказались неисправны, 2 водителей управляли автомобилей без соответствующих документов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, подобные рейды продолжатся. Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения.