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Общество14 октября 2021 14:47

За два дня автоинспекторы проверили 171 водителя такси в Липецкой области

Правила дорожного движения нарушили 28 таксистов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В начале этой недели автоинспекторы вместе с представителями регионального управления дорог и транспорта и городского департамента транспорта проверяли таксистов. 11 и 12 октября они выявляли нарушителей Правил дорожного движения, уточняли, есть ли у водителей разрешительные документы, а также осматривали автомобили, в том числе, на предмет незаконно установленных опознавательных фонарей и цветографических схем.

За два дня сотрудники ГИБДД проверили 171 легковое такси. 28 таксистов нарушили ПДД: 10 не пристегнулись во время движения. 10 машин такси оказались неисправны, 2 водителей управляли автомобилей без соответствующих документов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, подобные рейды продолжатся. Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения.