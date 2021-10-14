Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 14 октября 2021 года составило 49 811 человек

За сутки медики выписали 332 липчан, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 14 октября 2021 года достигло 49 811 человек. За минувшие сутки медики выписали 332 пациентов, переболевших COVID-19.

По данным регионального оперштаба, за сутки ковид выявили у 302 жителей области. В Липецке - у 210. В Грязинском районе - у 16. В Задонском и Лебедянском районах заболели по 15 человек. В Липецком и Тербунском районах - по 10. В Ельце диагноз подтвердился у 7 местных жителей. В Воловском районе - у 6. В Хлевенском - у 5. В Добровском районе заразились 4 человека. В Елецком - 2. В Становлянском и Лев-Толстовском районах - по 1.

Всего за время пандемии в Липецкой области зарегистрировали 56 718 случаев коронавируса. Умерли 1 817 липчан, в том числе 14 за последние сутки. Лечение продолжают 5 090 пациентов. В больницах находятся 382 человека. Еще 4 708 остаются дома - у них легкая форма COVID-19.