Двое липчан получили по 13 и 14 лет за убийство во время карточной игры

В Липецке вынесли приговор за убийство трехлетней давности, о котором никто не знал, пока не нашли скелет убитого. Поводом для жестокой расправы стала карточная игра. Все произошло вечером 25 сентября 2018 года в селе Кривополянье Чаплыгинского района, где четверо мужчин и одна женщина играли в карты, поглощая алкоголь.

В компании были 24-летний Алексей и 33-летний Максим, которые заподозрили в жульничестве 55-летнего Виктора. Это и стало причиной конфликта. Согласно материалам суда, сначала Алексей дважды ударил оппонента кулаком в лицо, за что получил в ответ железной кружкой по голове. После чего вмешался Максим – стукнул «шулера» кулаком в лицо.

Виктор выбежал на улицу, но его догнали, повалили на землю и жестоко избили. После один из приятелей вынес нож, а второй нанес им обидчику 4 удара в живот и грудь. Но этого игрокам показалось мало и приятели отнесли жертву во двор, где добили пнем дерева. В конце тело сбросили в колодец и благополучно забыли, надеясь, что ушли от наказания.

Скелет нашли новые хозяева в ноябре 2020 года, после чего оба приятеля во всем сознались. Но уверяли, что убивать не хотели. Суд в итоге признал обоих виновными по части 2 статьи 105 УК – групповое убийство. Как сообщили в пресс-службе Липецкой областного суда, Алексей получил 14 лет колонии строгого режима, Максим – 13.