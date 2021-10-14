В Липецке хотят реконструировать баню в районе 10 Шахты

В этот четверг, 14 октября, в Липецком горсовете состоялась комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Парламентарии обсуждали, что делать с баней по улице Маршала Рыбалко в районе 10 Шахты. Как сообщили в пресс-службе горсовета, здание находится в муниципальной собственности. Однако, оно находится в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время баня закрыта. Ее площадь - 143 кв.м., а земельного участка - 597 кв.м.

В департаменте экономического развития Липецка предложили найти инвестора, который за счет собственных средств проведет ремонт, реконструкцию, а также модернизацию объектов комплекса. Откроет баню и будет ее обслуживать. Срок такого концессионного соглашения - 25 лет. Реконструкции - 3 года. Концессионер должен вложить в баню не менее 4,5 млн рублей. А начиная с 4 года соглашения уплачивать в бюджет города по 150 тыс. рублей в год. Так, за последующие 22 года наберется 3,3 млн рублей.

Главный аудитор города Марина Зиборова отметила, что баню не раз выставляли на торги, но толку было мало. Эксперты посчитали, что отдать объект в концессию наиболее целесообразно.

Так, депутаты рекомендовали мэрии рассмотреть предложение по заключению концессии по бане на 10 Шахте. А также предусмотреть, чтобы баня была доступна и для маломобильных граждан, а отдельным категориям предоставляли льготы.