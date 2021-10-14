В пятницу 14 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 15 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители дома №4 по улице Пожарского. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Арсеньева, Литейная, Стасова, Бородинская, Карбышева, Мешкова, Лавочкина, переулок Челюскинцев, Пожарского, Франко.

С 6 утра до 4 часов вечера холодную воду отключат по улицам Водопьянова, 37; 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6б, 7-13, 11а, 12а, 13а, 15, 15а, 17-23, 17а, 20а, 21а, 22а, 24а, владение 24; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10-12, 14-16, 18.

Воду подвезут по заявкам жителей. Подробности можно уточнить по телефонам 175 и 236-175.