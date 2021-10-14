В Липецкой области приостанавливают профосмотры и диспансеризацию из-за коронавируса

С этой пятницы, 15 октября, в Липецкой области временно приостанавливают профилактические осмотры и диспансеризацию. Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления здравоохранения Юлий Шуршуков. При этом периодические и предварительные медосмотры работников продолжатся в полном объеме.

Это делается для того, чтобы освободить дополнительный персонал для работы с коронавирусными больными. По данным пресс-службы областной администрации, противоэпидемические меры усиливают, так как Липецкая область вошла в число регионом с высоким риском распространения COVID-19. Такая же ситуация в Курской, Тамбовской и Тульской областях. В соседней Воронежском области наивысший риск распространения ковида. При таких показателях допускается вероятность введения локдауна.