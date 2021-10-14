В пятницу в Липецке +12 градусов и без осадков

В Липецке до +12 градусов и без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 15 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами кратковременные дожди. Температура 1-6 градусов тепла. Ветер западный 7-12 м/с. В темное время суток порывы до 17 м/с.

Днем в регионе до 12 градусов выше ноля. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В субботу, 16 октября, ночью в Липецке до 2 градусов со знаком плюс. В первую половину дня будет ясно, а после обеда набегут тучи. Вечером возможен кратковременный дождь. Столбик термометра поднимется до +12 градусов. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.