Липчанка отдала мошенникам три млн рублей за криптовалюту

Особо крупное мошенничество в сети расследуют в Липецке. В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая доверилась организаторам сомнительного сайта, где обещали высокий доход от инвестиций в криптовалюту.

Женщина скупала виртуальную валюту и пыталась играть на биржах, вкладывая все больше денег. Это длилось с апреля по июль 2021 года. Таким путем за три месяца жительница Липецка лишилась трех миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – особо крупное мошенничество. Организаторов ищет полиция, однако интернет-платформы нет в общем доступе и мошенники могут находиться, где угодно.