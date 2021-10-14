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Происшествия14 октября 2021 18:34

Липчанка отдала мошенникам три млн рублей за криптовалюту

Женщине обещали высокие доходы на сомнительном сайте
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Особо крупное мошенничество в сети расследуют в Липецке. В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая доверилась организаторам сомнительного сайта, где обещали высокий доход от инвестиций в криптовалюту.

Женщина скупала виртуальную валюту и пыталась играть на биржах, вкладывая все больше денег. Это длилось с апреля по июль 2021 года. Таким путем за три месяца жительница Липецка лишилась трех миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – особо крупное мошенничество. Организаторов ищет полиция, однако интернет-платформы нет в общем доступе и мошенники могут находиться, где угодно.