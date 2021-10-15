Под Липецком в пруду утонул мужчина

Несмотря на похолодание, в Липецкой области еще случаются происшествия на воде. Одно из таких зарегистрировало МЧС в четверг днем, 14 октября. Трагедия произошла в городе Усмань Липецкой области. Там в пруду Денищев Лог на улице Луначарского нашли тело мужчины. Как сообщают спасатели, утонувшего достали очевидцы. Его передали сотрудникам полиции, точная причина смерти устанавливается.

Также за сутки на территории области сгорели два дома. В селе Троекурово Лебедянского района загорелась кирпичная надворная постройка – пожар тушили три отделения пожарной охраны, никто не пострадал.

А этой ночью, 15 октября, в деревне Ребриково Измалковского района вспыхнул нежилой дом. С огнем боролись два отделения, полностью выгорела кровля и внутренняя отделка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Предварительная причина обоих пожаров – неосторожное обращение с огнем.