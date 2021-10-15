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Происшествия15 октября 2021 16:12

Двое липчан утонули во время сильного шторма в Абхазии

Несчастный случай с мужчиной и женщиной произошел в Гагре
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Два туриста из Липецка утонули в Абхазии

Два туриста из Липецка утонули в Абхазии

Фото: МЧС РА

Трагический несчастный случай произошел с туристами из Липецка в Абхазии в четверг утром, 14 октября. В то утро в акватории Гагры бушевал семибалльный шторм. По данным МЧС Республики Абхазия, сигнал об утонувших поступил в 9.06 утра. Работа спасателей усложнялась сильным штормом. В итоге из воды подняли два тела мужчины и женщины.

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Двое липчан утонули во время шторма в гагре
Двое липчан утонули во время шторма в гагре
По данным МЧС РА, доставлены в морг районной больницы

В эту пятницу, 15 октября, установили личности погибших. Ими оказались жители Липецка, 64-летний Юрий Золотарев и 68-летняя Галина Стоякина. По предварительной версии спасателей, липчане купались в море во время шторма. Тела погибших сейчас находятся в море Гагрской районной больницы.