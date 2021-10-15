В Липецке сбежавший с ДТП водитель пытался подкупить автоинспекторов

В Липецке устроивший ДТП водитель пытался подкупить автоинспекторов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, авария произошла накануне на улице Ударников, где 48-летний водитель «Шкоды» влетел в «Дэу Нексию» и скрылся с места.

Смотреть видеосюжет Сбежавший с ДТП водитель дал взятку сотрудникам ГИБДД

Водителя вскоре задержали автоинспекторы. Он во всем сознался и предложил сотрудникам ГИБДД 15 000 рублей, чтобы не составляли протокол об оставлении места ДТП. Мужчину предупредили, что дача вязки – уголовное преступление. Водитель предупреждение проигнорировал и положил деньги на панель в патрульной машине. В итоге полицейский вызвали следственную группу.

Как сообщает СКР региона, дело возбудили по части 3 статьи 291 – дача взятки должностному лицу. Водителю грозит максимум до 8 лет колонии со штрафом 30-кратным сумме взятки.