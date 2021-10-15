В субботу в Липецке до +15 градусов и без дождей

В выходные в Липецке будет тепло и солнечно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 16 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В светлое время суток столбик термометра в регионе поднимется до отметки 10-15 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В воскресенье, 17 октября, липчан ожидает солнечная погода. Ночью в областном центре до 4 градусов выше ноля. Днем воздух в городе прогреется до +12 градусов. Ветер западный 4-6 м/с. Синоптики обещают без осадков. Атмосферное давление будет медленно расти, а потом падать и составит 749 мм рт.ст.