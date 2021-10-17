Под Липецком местный житель хранил дома четыре килограмма конопли

Фото: сайт УМВД по Липецкой области.

Полицейские нашли дома у 58-летнего жителя Елецкого района четыре килограмма наркотика растительного происхождения. Как рассказали в областном УМВД, вещество обнаружили в результате оперативных мероприятий. Согласно справке об исследовании, мужчина хранил 4234,3 грамма конопли в сушенном виде. Как пояснил ельчанин, он держал наркотики в доме для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до десяти лет.