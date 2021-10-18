Под Липецком мужчина украл с городской площади 23 туи

Вору грозит до двух лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Наглого вора-вандала поймали в городе Грязи Липецкой области. Там некий абориген не придумал лучший способ обогатиться, чем за счет декоративных растений в центре горда. Сначала в полицию поступило сразу несколько сообщений, что в прошлые выходные, 9 и 10 октября, с Красной площади пропали туи. Всего с центральной площади Грязей исчезли 23 хвойных дерева на сумму 11 000 рублей.

Причем вор вытаскивал деревья днем и прямо под камерами. Просмотрев видеозаписи с близлежащих зданий, сотрудники полиции вычислили криминального «гения». Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 34-летний безработный житель Грязей.

Оригинальный бизнес план мужчина озвучил на допросе: украденные деревья продал, деньги – пропил. Клятвенно обещал все вернуть. За «стартап» вандалу грозит до двух лет.