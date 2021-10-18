Под Липецком в ДТП с грузовиков погиб пассажир иномарки

В ДТП с грузовиком погиб пассажир Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельное ДТП случилось в субботу утром, 16 октября, в Грязинском районе Липецкой области. Там на трассе Липецк – Усмань 61-летний водитель «Кии» угодил под большегруз «ДАФ», за рулем которого был 55-летний мужчина. В аварии погиб 51-летний пассажир иномарки. По данным ГИБДД области, причина аварии – выезд на встречную на участке дороги, где это запрещено.

Всего за прошедшие трое суток, с 15 по 17 октября, на дорогах Липецкой области в семи авариях пострадали семь человек.

Так в Липецке вечером 15 октября на улице Неделина 47-летняя женщина за рулем «Хайма» влетела в «Кию» с 36-летний водителем. Пострадала водитель первой иномарки. Причина ДТП – выезд на запрещающий сигнал светофора.