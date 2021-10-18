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Происшествия18 октября 2021 15:01

Под Липецком задержали участника уличной драки и поножовщины у ТЦ

Мужчина пытался сбежать из России на родину
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области разобрались в подробностях массовой потасовки, которая произошла еще 14 сентября в Ельце. Там у торгового центра что-то не поделили несколько мужчин. Во время конфликта тяжело ранили ножом 22-летнего парня из ближнего зарубежья. Частично конфликт попал в обзор уличных камер наблюдения. Однако точное количество участников и причину драки по записям понять сложно.

Массовая потасовка с поножовщиной в Ельце
Виде пресс-службы УМВД по Липецкой области

Спустя месяц нападавшего вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 45-летний мужчина – тоже выходец из ближнего зарубежья. По данным полиции, после инцидента мужчина пытался сбежать из России к себе на родину, но не успел.

Дело возбудили по части 2 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Иностранцу грозит до 10 лет.