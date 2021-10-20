В ДТП с МАЗом под Липецком пострадал водитель КамАЗа

Авария с двумя грузовиками произошла во вторник, 19 октября на трассе «Дон» в Ельце. Там столкнулись КамАЗ с 27-летним мужчиной за рулем и МАЗ с 46-летним водителем. В ДТП пострадал водитель КамАЗа, его увезли в больницу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительная причина аварии – нарушений правил расположения на проезжей части.

Еще одно ДТП с большегрузом произошло в тот же день также в Ельце на улице Карла Маркса, где 54-летний водитель КамАЗа сбил 18-летнюю девушку. Пешеход в больнице.

А вечером в Липецке на улице Баумана столкнулись «Рено» и ВАЗ-2113. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗа, ей оказали помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП – нарушение очередности проезда.

К несчастью, не обошлось без смертельных аварий. На трассе Орел – Тамбов 43-летний водитель «Ниссана» сбил на пешеходном переходе 66-летнюю женщину – она погибла на месте.